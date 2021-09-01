ФОТО: Фестиваль Rīga Jūrmala собрал "сливки" Латвии в Дзинтари

В воскресенье в рамках фестиваля Rīga Jūrmala состоялся концерт выдающегося латвийского сопрано Кристины Ополайс и пианистки Агнесы Эглини, где собралось множество латвийских знаменитостей.

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На предпоследнем концерте фестиваля в Дзинтари собрались поклонники классической музыки, среди которых можно было увидеть многих известных людей. Бизнесмены, светские дамы, бывшие и нынешние политики, а также люди из мира искусства. Многие из них посетили сразу несколько мероприятий.

Послушать музыку пришел мэр Юрмалы Гатис Трукснис, министр культуры Наурис Пунтулис с женой Сандрой, экс-мэр Риги Олег Буров с женой, бывший политик Валдис Биркавс со спутницей Мариной, миллиардер Петр Авен, бизнесмен Улдис Пиленс с супругой Илзе, директор театра Dailes Юрис Жагарс, исполнительный директор Латвийского национального театра Оярс Рубенис с женой Вией, профессор RSU Янис Гардовскис с супругой Даце, бизнесмен Марис Мартисонс и многие другие.

Фестиваль классической музыки Rīga Jūrmala традиционно начинается в июле и продолжается до начала сентября. На фестивале выступают музыканты мирового уровня.