ФОТО: Гарри Стайлз надел женское платье для обложки Vogue и свел всех с ума

Британский певец Гарри Стайлз стал героем декабрьского номера журнала Vogue, снявшись для обложки в длинном женском платье. Сам того не желая, артист спровоцировал настоящий холивар в соцсетях.

Гарри - известный модник, который умеет носить все. На нем одинаково шикарно смотрятся по-клоунски яркие экстравагантные наряды в стиле ранних Боуи и Элтона Джона, строгий смокинг, прозрачная блузка с пышным бантом и... да, даже женские платья и юбки. Не зря Стайлз ходит в любимчиках у самой Анны Винтур, возглавляющей тот самый Vogue уже много лет. И вот сейчас он стал первым за всю историю издания мужчиной, который появился на его обложке один.

В декабрьском номере журнала Гарри предстал не только в платье, но и в других нарядах, которые считаются женскими. Кстати, именно это вызвало споры в соцсетях. Пользователи, среди которых громче всех выступила политическая активистка Кэндис Оуэнс, посчитали, что это явный признак феминизации мужчин. Более того, Оуэнс заявила, что это все является спланированной атакой на традиционное общество, потребовав вернуть мужественных мужчин. Часть комментаторов поддержали Кэндис, однако другие напомнили ей, что если одежда может лишить мужчину мужественности, то и грош ему цена как мужчине. Кроме того, активистке припомнили и ее собственные предпочтения в гардеробе, где полно брючных костюмов. Другие же посмеялись над требованием Оуэнс вернуть мужественных мужчин без платьев, вспомнив наряды европейской аристократии еще 200-300 лет назад.

"There’s so much joy to be had in playing with clothes. I’ve never thought too much about what it means—it just becomes this extended part of creating something.": Read our full December cover story starring @Harry_Styles here: https://t.co/OemyoTlx5G pic.twitter.com/xhlvJJ03cF