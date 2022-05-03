ФОТО: Гламур, корсеты и обнаженная грудь. Как прошел ежегодный бал Met Gala

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala, который считается главным модным событием года. В этом году бал был снова снова посвящен американской моде.

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Заявленный для звездных гостей дресс-код "Позолоченный гламур" отсылает к так называемому "позолоченному веку" в истории США – это период 1870-1890-х годов. В эти годы американская экономика переживала невероятный рост, а в моде господствовало негласное правило "чем больше, тем лучше" - слишком пышные юбки, слишком глубокие декольте, слишком блестящие ткани и слишком необычные аксессуары.

Звездой вечера, несомненно, стала Ким Кардашьян, которой удалось заполучить для бала платье Мэрилин Монро, в котором актриса в 1962 году пела "Happy birthday, Mr. President" для Джона Кеннеди. Правда, после появления на красной дорожке Ким сменила его на точную современную копию. Как она рассказала СМИ, чтобы влезть в оригинальный наряд, ей пришлось сбросить 7 килограммов за три недели, сидя на диете без углеводов и сахара и потея на беговой дорожке. На осветление волос до платинового оттенка, как у Мэрилин, потребовалось 14 часов.

А вот младшую сестру Ким - модель Кайли Дженнер - назвали самой неудачно одетой знаменитостью Met Gala 2022 из-за сочетания пышного свадебного платья с бейcболкой.

Кстати, бал стал редким случаем, когда в свет вышли все сестры клана Кардашьян-Дженнер вместе с мамой Крис.

Отсылки к знаменитым нарядам и иконам были не только у Ким. Например, Билли Айлиш пришла в корсетном платье с турнюром, очень похожем на то, что надевала мадам Поль Пуарсон, когда ее писал Джон Сингер Сарджент в 1885 году. Идеальное попадание в дресс-код.

Образ модели и актрисы Эмили Ратаковски в винтажном платье Versace из коллекции 1992 года многие сочли одним из худших за всю историю мероприятия, хотя 30 лет этот же наряд прекрасно смотрелся на Ясмин Гаури.

Характерные для "позолоченного века" излишества модель Кара Делевинь трактовала по своему, слишком оголившись. На красную дорожку она вышла в брюках и жакете, который затем сняла и предстала с обнаженной грудью, прикрытой пэстисами (наклейки на соски). Кожа Кары Делевинь была окрашена в золотой цвет.

Певица Ники Минаж сама призналась журналистам, что слегка "переборщила с декольте, поэтому моя грудь буквально выпадает".

















