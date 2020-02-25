ФОТО: Гламурная кухарка. Кортни Кардашьян заварила чай в откровенном наряде
Foto: Vida Press

Старшая сестра Ким Кардашьян и основательница сайта о красоте и здоровье Poosh Кортни опубликовала снимок в откровенном наряде возле кухонной плиты.

На фото 40-летняя Кардашьян позирует на кухне возле газовой плиты в платье в пол из музейной коллекции итальянского люксового бренда Roberto Cavalli. Наряд, украшенный темно-зелеными пайетками, полностью открывает спину знаменитости и немного оголяет ее ягодицы.

"Готовлю чай для поднятия настроения", — подписала публикацию Кардашьян.

View this post on Instagram

cookin’ up positivi-tea

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Feb 21, 2020 at 3:13pm PST

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form