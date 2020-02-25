ФОТО: Гламурная кухарка. Кортни Кардашьян заварила чай в откровенном наряде

Старшая сестра Ким Кардашьян и основательница сайта о красоте и здоровье Poosh Кортни опубликовала снимок в откровенном наряде возле кухонной плиты.

На фото 40-летняя Кардашьян позирует на кухне возле газовой плиты в платье в пол из музейной коллекции итальянского люксового бренда Roberto Cavalli. Наряд, украшенный темно-зелеными пайетками, полностью открывает спину знаменитости и немного оголяет ее ягодицы.

"Готовлю чай для поднятия настроения", — подписала публикацию Кардашьян.