ФОТО: Глянцевый журнал раздел супермоделей для обложки, но был обруган в соцсетях
Foto: Pixabay.com/Pexels

Глянцевое издание Love опубликовало серию снимков с полностью обнаженными супермоделями.

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Среди участвовавших в фотосессии можно увидеть Наоми Кэмпбелл, Лару Стоун, Наталью Водянову и других топовых манекенщиц. На снимках все они запечатлены в одной позе и полностью обнаженные (интимные места прикрыты с помощью фоторедактора).

Пользователи соцсетей не оценили проект с признанными красотками мировых подиумов, упрекнув издание, что все они одинаковые, имея в виду их телосложение. "Худая, еще худее, тощая", - написал один из комментаторов. Другие же призвали журнал вспомнить, что на дворе 2020 год и в тренде уже давно разнообразие.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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