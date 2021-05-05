ФОТО: Голливудский бодипозитив от Уилла Смита и Марка Уолберга
Foto: Privātais ahīvs

Голливудские актеры Уилл Смит и Марк Уолберг опубликовали фотографии, на которых честно продемонстрировали неидеальную физическую форму.

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"Буду с вами честен, я в худшей в жизни форме", — написал Смит в Instagram, приложив свой снимок в трусах, олимпийке и тапочках на берегу пруда. Впрочем, подписчики поддержали 52-летнего актера, отметив, что, несмотря на дряблый живот, он все равно выглядит подтянутым.

Вслед за Смитом неотредактированную фотографию выложил Уолберг. Он пошутил, что еще три недели назад выглядел как спортсмен, но благодаря стараниям знакомого повара от спортивной формы не осталось и следа.

"С животом ты выглядишь счастливее", — отметили в комментариях подписчики. Некоторые из них не поверили, что голливудский актер набрал вес просто так. "Не могу дождаться, чтобы увидеть, для какой роли это предназначено", — пишут они.

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A post shared by Will Smith (@willsmith)
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A post shared by Will Smith (@willsmith)

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Lenta.ru

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