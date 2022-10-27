ФОТО. Горячая фотосессия перед свадьбой Ольги и Каспара Камбала

Самая скандальная пара страны, Ольга и Каспар Камбала, решили устроить яркую свадебную вечеринку в кругу самых близких друзей. Пара поженилась год назад, в период пандемии, когда отпраздновать свадьбу было невозможно, поэтому тогда церемония бракосочетания прошла в интимной обстановке.

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Среди поклонников широкий резонанс вызвал тот факт, что к алтарю Каспар пойдет в специально сшитом для него спортивном костюме, который до самой церемонии держится в секрете. Ольга же, на замену своему свадебному мини-платью, в этот раз отпразднует свадьбу в пышном платье принцессы.

На зажигательной предсвадебной фотосессии Ольга позирует в своем "прошлогоднем" свадебном платье и в элегантной фате, а Каспар, к удивлению своих поклонников, выбрал обычный костюм. Правда, рубашку он решил не надевать и позирует в пиджаке с обнаженным торсом.