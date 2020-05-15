ФОТО: Гвинет Пэлтроу показала повзрослевшую дочь

Американская кинозвезда Гвинет Пэлтроу показала дочь Эппл, родившуюся в браке актрисы и лидера группы Coldplay Криса Мартина.

Снимок девушки актриса опубликовала в социальных сетях, поздравив дочь с 16-летием.

"Не верю, что пишу эти слова, но... С 26--летием тебя, моя девочка, - написала под снимками Пэлтроу. - Ты свет моего сердца, моя радость. Ты невероятно умна и обладаешь блестящим чувством юмора". Актриса одарила Эппл множеством комплиментов, с сожалением отметив, что ей приходится отмечать свой день рождения в нынешних обстоятельствах.

Напомним, Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин были женаты с 2003 по 2016 год. Также у них есть общий сын Мозес.

В 2018 году Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака. Крис Мартин с 2017 года встречается с актрисой Дакотой Джонсон - дочерью Мелани Гриффит и Дона Джонсона и внучкой актрисы Типпи Хедрен.