ФОТО: Хрусталь, Версаль и леопарды - роскошный дом Иваны Трамп выставлен на продажу

Роскошный таунхаус Иваны Трамп на Манхэттене выставлен на продажу за 26,5 миллиона долларов.

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Купленный за 2,5 миллиона долларов вскоре после ее развода с Дональдом Трампом в 1992 году шестиэтажный дом отражает личность Иваны, ее причудливый стиль и страсть к дизайну с использованием сусального золота. Хрустальные люстры, розовый мрамор и настенные панно с изображением животных - все здесь говорит о богатстве. В доме пять гостевых спален, большая терраса, роскошная столовая в версальском стиле, несколько рабочих кабинетов и даже сауна.

Как сообщает TopTenRealEstateDeals, таунхаус был построен в 1879 году. Он расположен в популярном квартале Верхнего Ист-Сайда между 5-й и Мэдисон-авеню - прямо напротив бывшего особняка подруги Иваны - Доннателлы Версаче. В нескольких минутах ходьбы - Центральный парк, бутики Мэдисон-авеню, лучшие рестораны Нью-Йорка и знаменитые музеи. Это один из самых фешенебельных районов Манхэттена, где также живут Мэрайя Кэри, Рики Мартин, Сэмюэл Л. Джексон, Миа Фэрроу и Дрю Бэрримор.

Foto: Vida Press

Ивана Трамп была первой женой Дональда Трампа, в браке с которым родила трех детей - Иванку, Дональда-младшего и Эрика. Она была моделью, светской львицей, дизайнером интерьеров. Говорят, она играла не последнюю роль во многих самых важных сделках Трампа в 1980-е годы. Ее брак и последующий развод с будущим 45-м президентом США широко освещались в СМИ, включая интервью с Опрой Уинфри и Барбарой Уолтерс.

Ивана Трамп умерла в июле прошлого года в возрасте 73 лет.