ФОТО: Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус
Foto: DELFI

Российский певец и композитор Игорь Николаев сообщил о результате теста на коронавирус.

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"Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!" — поделился артист в Instagram. Он поблагодарил всех, кто верил в положительный исход, а также врачей больницы в Коммунарке и свою семью.

О том, что Николаева госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка, сообщалось 26 марта. У композитора взяли анализы для проверки на наличие вируса.

Позднее стало известно, что у певца диагностирована пневмония. Отмечалось, что он находится в состоянии средней степени тяжести.

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Долгожданный результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО"!💥💥💥 Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!❤️#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка

A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Mar 29, 2020 at 10:29pm PDT

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Lenta.ru

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