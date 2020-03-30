ФОТО: Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус

Российский певец и композитор Игорь Николаев сообщил о результате теста на коронавирус.
"Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!" — поделился артист в Instagram. Он поблагодарил всех, кто верил в положительный исход, а также врачей больницы в Коммунарке и свою семью.
О том, что Николаева госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка, сообщалось 26 марта. У композитора взяли анализы для проверки на наличие вируса.
Позднее стало известно, что у певца диагностирована пневмония. Отмечалось, что он находится в состоянии средней степени тяжести.
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Долгожданный результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО"!💥💥💥 Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!❤️#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка