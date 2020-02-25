ФОТО: Игорь Николаев показал себя без усов

Известный российский композитор и исполнитель Игорь Николаев произвел фурор в социальных сетях, опубликовав свой снимок, на котором у него нет усов.

Публикацию в Instagram Николаев приурочил к отмечаемому в России 23 февраля Дню защитника отечества. Пост сделан в виде коллажа из двух фотографий - одна снята в годы службы артиста в Советской армии, вторая - современная. "Найдите 10 отличий", - подписал фото Николаев.