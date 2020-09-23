ФОТО: Ирина Шейк стала героиней рекламы нижнего белья Рианны

Ирина Шейк стала участницей рекламной кампании новой коллекции нижнего белья певицы и дизайнера Рианны Savage X Fenty.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На размещенном в сети кадре 34-летняя манекенщица запечатлена в черном кружевном бюстгальтере и шелковой накидке в тон из новой коллекции марки, которая поступит в продажу в октябре. Образ Шейк дополнили чокер, крупное кольцо и серьги.

Ранее в сентябре Ирина Шейк поделилась снимком в нижнем белье из спальни. На размещенном в сети кадре она снимает свое отражение в зеркале, расположенном в спальной комнате. Шейк позирует в черном комплекте нижнего белья марки Intimissimi, украшенном кружевными деталями.