ФОТО: Ирина Шейк стала героиней рекламы нижнего белья Рианны
Foto: Vida Press

Ирина Шейк стала участницей рекламной кампании новой коллекции нижнего белья певицы и дизайнера Рианны Savage X Fenty.

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На размещенном в сети кадре 34-летняя манекенщица запечатлена в черном кружевном бюстгальтере и шелковой накидке в тон из новой коллекции марки, которая поступит в продажу в октябре. Образ Шейк дополнили чокер, крупное кольцо и серьги.

Ранее в сентябре Ирина Шейк поделилась снимком в нижнем белье из спальни. На размещенном в сети кадре она снимает свое отражение в зеркале, расположенном в спальной комнате. Шейк позирует в черном комплекте нижнего белья марки Intimissimi, украшенном кружевными деталями.

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A post shared by SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) on Sep 19, 2020 at 4:09pm PDT

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A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Sep 13, 2020 at 6:40am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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