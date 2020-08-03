ФОТО: Изменившаяся до неузнаваемости Адель вновь удивила фанатов

Британская певица Адель, похудевшая на 45 кг и сделавшая новую прическу, удивила подписчиков внешним видом. Фотография, где она запечатлена в новом образе, опубликована в Instagram.

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На снимке исполнительница позирует в облегающей кофте кофейного цвета с принтом в виде полумесяца и черных лосинах. Образ она дополнила серьгами-кольцами. При этом волосы Адель, обычно прямые или уложенные волнами, завиты в мелкие кудри.

Певица стоит под кадром из клипа Бейонсе Already, где та носит костюм из такой же ткани. "Спасибо тебе, Королева, что всегда доносишь до нас любовь через свое творчество", — подписала пост поп-артистка.

"Какие волосы! Потрясающе!", "На меня смотрят две Королевы", "Как же замечательно она выглядит!" — восхитились фанаты в комментариях. Другие усомнились, что на фото действительно Адель. "В последнее время я ее нигде не могу узнать", "Это разве Адель?", "Боже, кто эта женщина?" — спрашивали они.

Некоторые подписчики нашли сходство с певицы с другими звездами. "Я подумала, что это [актриса] Кейт Уинслет. Настолько нереально она выглядит", — написала поклонница. Несколько комментаторов отметили под постом различных юзеров соцсети, утверждая, что изначально приняли Адель за кого-то из них.

В феврале похудевшую Адель не узнали на вечеринке "Оскара", организованной Бейонсе и Jay-Z. Позднее фанатов также удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.