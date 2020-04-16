Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram фотографию инсталляции в туалете, посвященной самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Фотографию картины он сопроводил подписью: "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома". В новой работе художник изобразил крыс, устроивших погром в ванной комнате.

Крысы — любимый символ художника, они обозначают борьбу за независимость и выживание. Новую работу оценили более одного миллиона пользователей социальной сети.

Бэнкси является одним из самых известных уличных художников. В своих работах он привлекает внимание к важным социально-политическим темам, направленным против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, сейчас существует множество версий о том, кто скрывается за творческим псевдонимом. Летом прошлого года британский телеканал ITV London опубликовал архивное интервью 2003 года, на котором, возможно, запечатлен Бэнкси.



