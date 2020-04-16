instagram.com/banksy
Foto: instagram.com/banksy

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram фотографию инсталляции в туалете, посвященной самоизоляции во время пандемии коронавируса.

РекламаЗакрыть

Фотографию картины он сопроводил подписью: "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома". В новой работе художник изобразил крыс, устроивших погром в ванной комнате.

Крысы — любимый символ художника, они обозначают борьбу за независимость и выживание. Новую работу оценили более одного миллиона пользователей социальной сети.

Бэнкси является одним из самых известных уличных художников. В своих работах он привлекает внимание к важным социально-политическим темам, направленным против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, сейчас существует множество версий о том, кто скрывается за творческим псевдонимом. Летом прошлого года британский телеканал ITV London опубликовал архивное интервью 2003 года, на котором, возможно, запечатлен Бэнкси.

View this post on Instagram

. . My wife hates it when I work from home.

A post shared by Banksy (@banksy) on Apr 15, 2020 at 10:45am PDT


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Бэнкси
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form