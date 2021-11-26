Американская поп-певица Мадонна поделилась новыми снимками в откровенном образе и вывела из себя своих фанатов. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

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63-летняя знаменитость снялась в черном кружевном комплекте нижнего белья, сетчатых колготках, а также лаковых туфлях на каблуках. Фотограф запечатлел ее в разных позах. Так, на некоторых кадрах Мадонна лежит на кровати, широко раздвинув ноги. На другом кадре она демонстрирует оголенную грудь. Кроме того, звезда забралась под кровать и показала на камеру свои ягодицы. Ее образ дополнили множество браслетов, подвеска в виде креста, кольцо, а также кожаная плеть.

Публикация набрала больше 910 тысяч лайков. Тем не менее поклонники обругали певицу за чересчур вульгарное поведение. "Что за порнография?", "Я буду отходить от этих фоток всю оставшуюся жизнь", "Мне стыдно за то, во что превратился мой идол", "Какого черта? Отвратительные снимки", "Мерзость и пошлятина, никакого самоуважения", — негодовали они. Откровенную фотосессию певицы высмеял даже рэпер 50 Cent: "Это самое смешное ***! Это Мадонна под кроватью, которая пытается вести себя как девственница в 63 года", - написал он в Инстаграме, поделившись снимком ягодиц поп-дивы, торчащих из-под кровати.

В октябре Мадонна задрала юбку во время эфира шоу Джимми Фэллона "The Tonight Show". Обсуждая продвижение документального фильма, посвященного ее концертному туру Madame X, музыкант заявила, что рассчитывает нарушить покой публики, после чего развернулась спиной к камерам и продемонстрировала нижнее белье.