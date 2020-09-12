ФОТО: Как две капли воды. Двойники знаменитостей, которых вы не отличите от оригинала
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

Многим людям льстит, когда кто-то говорит: "Эй, да ты копия Мэрилин Монро, Брюса Уиллиса, Олега Меньшикова!" (вставьте нужное). Большинство, правда, начинает застенчиво отнекиваться, мол куда уж мне. Но есть те, кто этим гордится и даже сделал источником дохода.

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Во многих странах существуют агентства, где за умеренную плату можно пригласить на вечеринку или другое мероприятие двойника знаменитости. Ну и что, что Киану Ривз ненастоящий. Зато как похож! К тому же с ним можно сделать селфи и опубликовать в соцсетях, а потом загадочно игнорировать комментарии с вопросами.

На наш вкус, не все представленные ниже двойники действительно не отличаются от своих прототипов. Впрочем, смотрите сами.

Тэйлор Свифт? Нет, простая американская домохозяйка по имени Эшли, которая с иронией относится к своему сходству с поп-звездой и шутит над этим в соцсетях.

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A post shared by Ashley (@traumarn13) on Aug 6, 2020 at 6:16pm PDT


Арья Старк, простите, Мэйси Уильямс? Нет, совладелица креативного агентства из Копенгагена Соня Ловдал похожа на британскую актрису лишь в таком ракурсе. На других снимках сходство весьма и весьма отдаленное.

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A post shared by Sonja Lovdal (@sonjalovdal) on Mar 26, 2019 at 11:16am PDT


Если вы подумали, что это Том Холланд (исполнитель роли Человека-Паука), то вы сильно заблуждаетесь. Этого парня зовут Рафаэль Васкез, он живет в Мексике, но прекрасно осведомлен о своем сходстве с голливудской знаменитостью и научился ее монетизировать. А еще он и сам любит комиксы и нередко посещает тематические конвенции в костюме Человека-Паука.

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A post shared by Rafael Márquez (@rafaelmarquezmx) on Jun 22, 2019 at 12:41pm PDT

Действительно ли француз Квинтен Гуинель похож на Ван-Гога, могли бы сказать лишь современники живописца, однако сравнение с автопортретом вполне удовлетворительное. Гуинель, который и сам является художником, но уличным, при этом не скрывает своего восхищения гением Ван-Гога и с помощью социальных сетей и своих граффити несет в массы прекрасное.

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A post shared by Vincent Van Gogh | France (@vangoghalivefr) on Sep 3, 2020 at 3:53pm PDT

В случае с американкой по имени Кристина вряд ли обошлось без помощи пластической хирургии как инвестиций в карьеру, ведь девушка работает в агентстве двойников и готова побыть Ким Кардашьян на вашей вечеринке. Ну а хирурги, конечно, молодцы - сходство очень впечатляющее.

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A post shared by Christina (@kim_kardashian_lookalike) on Jun 17, 2020 at 1:07pm PDT

Элла Нортон знает, что она чертовски похожа на Эмму Уотсон и с удовольствием косплеит образы актрисы из разных фильмов.

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A post shared by Ella Norton (@ellanortonnnn) on Jul 4, 2020 at 7:59am PDT


Хотите устроить вечеринку в стиле Джеймса Бонда? Не проблема, знаменитый агент уже садится в свой суперкар и мчится к вам.

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A post shared by Daniel Craig Lookalike (@danielcraiglookalike.official) on Aug 26, 2020 at 2:23am PDT


Дэниел Воловсек уверен, что очень похож на Киану Ривза, о чем говорит его описание профиля в соцсетях. Мы бы поспорили, но зато он, как и звезда "Матрицы", очень любит мотоциклы.

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A post shared by Daniel Volovsek (@danielvolovsek) on May 19, 2020 at 4:55am PDT


А вот болгарин Даниэл Златков и вправду вылитый Криштиану Роналду. И, как знаменитый футболист, обожает свою семью - в профиле мужчины очень много трогательных снимков с детьми. Более того, он тоже профессионально играет в футбол в клубе Vihren Sandanski.

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A post shared by Daniel Zlatkov (@daniel_zlatkov) on Dec 22, 2019 at 10:50am PST


Житель острова Маврикий, называющий себя Патрик Супермен, обожает косплеить Джейсона Момоа, особенно в образе "атлантидыша" Артура, он же Аквамен. И даже сбрил часть одной брови, как у актера. Впрочем, в его галерее можно найти и других супергероев.

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A post shared by Patrick ( Superman) (@patrick_cosplay03) on Jul 28, 2020 at 9:28am PDT


Немецкая модель Катрин Маух не только похожа на Уму Турман, но и просто очень красивая девушка.

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A post shared by Katrin Mauch (@katrin_mauch) on Mar 21, 2020 at 2:09am PDT

Аргентинец Хавьер Паризи не просто двойник Джона Леннона, но является трибьют-артистом - он успешно выступает с репертуаром "битла" и в его образе. И да, невероятно похож.

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A post shared by Javier Parisi (@javiparisi) on Sep 7, 2020 at 4:21pm PDT

Ребекка Майеллано из Венесуэлы также является трибьют-артистом, выступая с собственным шоу Shakibecca, где исполняет песни Шакиры, на которую весьма похожа не только внешне, но и достоверно копирует пластику и голос певицы.

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A post shared by Rebeca Maiellano (@shakibecca) on May 26, 2020 at 5:43pm PDT

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DELFI Showtime

Tags

Instagram Брюс Уиллис Джеймс Бонд Джейсон Момоа Джон Леннон Киану Ривз Ким Кардашьян Кристина Криштиану Роналду Мэрилин Монро
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