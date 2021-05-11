ФОТО: Как на карнавал. Нарядившихся в военную форму звезд обругали в соцсетях

Российские знаменитости, которые в честь Дня победы публиковали фотографии в одежде, стилизованной под форму советских солдат Второй мировой войны, и с соответствующей символикой, не нашли понимания у многих поклонников. Многие комментаторы назвали действия звезд клоунадой.

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Среди тех, кого отчитали подписчики, оказалась, например, певица и телеведущая Ольга Орлова. Она в праздничный день показала несколько снимков, где позирует со своими звездными друзьями - Максимом Галкиным, Валерией и Иосифом Пригожиным, Идой Достман.

Публикация вызвала у многих комментаторов негативную реакцию: "клоуны, как не стыдно выряжаться в такой святой день", "как на карнавал надели военную форму…", "повторила бы вся эта компания подвиги своих предков, окажись бы они вдруг хотя бы на один день в то время?", "давайте чтить достойно память, а не устраивать изо всего шоу", "гламур на войне".

Сама Орлова считает, что под снимками устроили настоящее судилище. "Лично я не вижу ничего ужасного в том, что люди в этот день надевают элементы военной формы. Детки и взрослые надевают пилотки, гимнастерки и т.п. Я глубоко убеждена, что это никак не оскорбляет чувства служащих или наших ветеранов", - ответила она.

Снимок в гимнастерке опубликовала и бывшая коллега Орловой по группе "Блестящие" Анна Семенович - и в ответ также получила обвинения в клоунаде и неуместном маскараде.

Получила порцию критики и актриса Анастасия Макеева, которую в последнее время упрекают в том, что она увела из семьи отца четверых детей Романа Малькова. Именно с ним артистка устроила фотосессию в форме - в этой же одежде Анастасия приняла участие в праздничном концерте в Екатеринбурге. А негативные комментарии в свой адрес постаралась быстро удалить.

Вместе в Макеевой в тот вечер на сцену выходила Елена Ваенга с программой военных песен. И тоже в форме. Правда, ей, в отличие от коллег, люди чаще высказывали благодарность за проникновенное исполнение, нежели упрекали за наряд.

А вот один из популярнейших российских актеров Александр Петров, который сыграл в военной драме "Т-34", заявил, что не хочет выставлять таких снимков: "Не хочу и не имею права. Я хотел бы поблагодарить всех, кто пережил ад, просто сказать спасибо, что сегодня я и мои близкие люди могут созерцать в мирное время закаты, пить вино, жарить шашлык, когда нет врага, когда в душе спокойно, когда завтра ты улетаешь в Питер на съемки. Спасибо вам, низкий поклон, это самое малое, что я могу сделать".

В свою очередь актер Павел Майков раскритиковал парад Победы, заявив, что "грош цена такой победе, потому что победа – это всегда слезы". Видеоролик с обращением Майкова был распространен в нескольких Telegram-каналах. По словам, актера в этот день следует "не пукать вверх народными деньгами", а подумать о том, что война — это хороший урок для людей. "Война напрочь лишена романтики, в ней есть только грязь и слезы", - заявил актер.