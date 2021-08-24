ФОТО: Как российские звезды веселятся на "Новой волне" в Сочи

В российском курортном городе Сочи завершается конкурс молодых исполнителей "Новая волна". В этом году он длится пять дней, и основное внимание, конечно же, приковано к концертам звезд российского шоу-бизнеса.

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Конкурс "Новая волна" когда-то традиционно проходил в Юрмале и ежегодно собирал крупнейших звезд российского шоу-бизнеса, но на протяжении уже семи лет он не проводится в концертном зале "Дзинтари". В прошлом году "Новую волну" планировали организовать в Казани, но конкурс был отменен из-за пандемии Covid-19. В этом году "Новая волна" снова вернулась в Сочи и прошла с особенным размахом. В Сочи приехали все крупнейшие звезды российской эстрады — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Дима Билан, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Полина Гагарина, Лолита, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Максим Галкин и продюсер конкурса Игорь Крутой.

Конкурс молодых исполнителей проходит в течение четырех вечеров, а после молодых музыкантов на сцене выступают российские звезды. В этом году особое внимание уделяется творчеству Николая Баскова.

Победитель конкурса еще не определен, но судя по оценкам лидируют представители Армении, Казахстана и Болгарии. В этом году в конкурсе приняли участие 13 молодых артистов из девяти стран — три группы из России, по одной из Беларуси и Казахстана и восемь сольных исполнителей — из России, Испании, Грузии, Австралии, Болгарии, Италии и Армении.

Конкурс "Новая волна" в Юрмале проходил с 2002 по 2014 год, после чего в связи с геополитической ситуацией было решено больше не приглашать этих звезд в Латвию. Несколько российских артистов попали в черный список в Латвии, а в этом году Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву.