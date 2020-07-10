ФОТО: Как живет польская красавица невеста хоккеиста Элвиса Мерзликина
Foto: Privātais arhīvs

26-летний вратарь сборной Латвии по хоккею и игрок клуба НХЛ Blue Jackets Элвис Мерзликин готовится к свадьбе. Об этом он сообщил на прошлой неделе. Известно, что невестой спортсмена является девушка по имени Александра Тышкевич. Кто она и как живет?

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Известно, что Александра родом из Польши, а сейчас они вместе с Элвисом живут в Коламбусе, штат Огайо. Тышкевич имеет степень бакалавра в международных отношениях и психологии, а также степень магистра по специальности медиа-менеджмент.

Александра активно пользуется социальными сетями, где также делится романтическими моментами со своим женихом Мерзликиным.

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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Feb 11, 2018 at 5:47am PST
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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Aug 21, 2018 at 1:48pm PDT
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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Sep 2, 2018 at 12:09am PDT
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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Sep 9, 2018 at 5:38am PDT
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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Sep 18, 2018 at 12:02am PDT
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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Oct 16, 2018 at 3:28am PDT
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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Oct 22, 2018 at 4:08am PDT
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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Feb 22, 2019 at 9:08am PST
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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Jul 18, 2019 at 3:28am PDT
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A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on Jan 13, 2020 at 5:14pm PST
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