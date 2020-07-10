ФОТО: Как живет польская красавица невеста хоккеиста Элвиса Мерзликина

26-летний вратарь сборной Латвии по хоккею и игрок клуба НХЛ Blue Jackets Элвис Мерзликин готовится к свадьбе. Об этом он сообщил на прошлой неделе. Известно, что невестой спортсмена является девушка по имени Александра Тышкевич. Кто она и как живет?

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Известно, что Александра родом из Польши, а сейчас они вместе с Элвисом живут в Коламбусе, штат Огайо. Тышкевич имеет степень бакалавра в международных отношениях и психологии, а также степень магистра по специальности медиа-менеджмент.

Александра активно пользуется социальными сетями, где также делится романтическими моментами со своим женихом Мерзликиным.