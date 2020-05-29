ФОТО: Какой стала дочь знаменитой модели Кейт Мосс

В сентябре этого года дочери знаменитой британской модели Кейт Мосс исполнится 18.

Лила Грейс уже с 14 лет работает моделью, как и ее мама - она участвовала в нескольких Неделях моды в Лондоне и фотосессиях для журналов. Многие отмечают большое внешнее сходство девушки и ее родительницы, которая также является и работодателем Лилы - юная модель работает в агентстве Кейт Мосс.

Известно, что отцом девушки является издатель Джефферсон Хэк, с которым у Кейт был непродолжительный роман в 2001-2002 годах.