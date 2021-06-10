ФОТО: Канье Уэст отдыхает с Ириной Шейк на юге Франции

Недавно появились слухи о том, что бывший муж Ким Кардашьян встречается с российской супермоделью Ириной Шейк. На днях папарацци сфотографировали рэпера в компании Ирины на юге Франции. На снимках один из самых богатых рэперов в мире и русская красавица гуляют в парке и фотографируются.

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Рэпер прилетел во Францию на свой день рождения – 8 июня ему исполнилось 44 года. Издание Daily Mail сообщает, что пара остановилась в роскошном бутик-отеле Villa La Coste в Провансе. Номер в такой гостинице стоит порядка полутора тысяч евро за ночь, но Канье, желая избежать встречи с другими постояльцами, арендовал отель целиком. Рэпер провел там с Ириной четыре дня, после чего пара покинула гостиницу 9 июня.

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Публикация от @dailycelebrity20





Ирина Шейк и Канье Уэст знакомы уже больше десяти лет. В 2010 году модель снялась в клипе "Power", в котором сыграла ангела. В 2012 году Шейк принимала участие в модном показе осенне-зимней коллекции одежды West's Yeezy на Неделе моды в Париже. Месяц назад папарацци удалось сфотографировать Ирину в футболке DMX, которую разработал Уэст вместе с модным домом Balenciaga.



Развод Канье Уэста и Ким Кардашьян пока не завершен. Им еще предстоит поделить в суде опеку над детьми и шикарное поместье в Лос-Анджелесе. У бывших супругов четверо детей. При этом свое состояние они делить не будут, ведь перед свадьбой они заключили брачный договор, согласно которому в случае развода каждый остается при своих доходах.