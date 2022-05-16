RIA Novosti/Scanpix
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Александр Гордон, который не так давно разошелся с очередной женой, недолго пребывал в статусе холостяка: в минувшее воскресенье 58-летний телеведущий обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе. Для него это уже пятый брак.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Два года назад Александр Гордон разошелся после шести лет брака с 28-летней Нозанин Абдулвасиевой. В этом браке у них родились двое сыновей — Александр и Федор. О причинах расставания пара не сообщала.

Возможно, причиной стала новая любовь Гордона – студентка Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова София Каландадзе.

Как сообщает StarHit, Гордон познакомился с юной арфисткой еще в 2018 году. Девушка — племянница известного пианиста Бориса Березовского — с самого детства занимается музыкой, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Несколько лет назад она участвовала в большом фестивале в Елабуге, где выступала на одной сцене вместе с Александром Гордоном, — он читал сонеты.

Как пишут СМИ, несколько месяцев назад пара тихо расписалась в одном из загсов, а 15 мая обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. На церемонии присутствовали только самые близкие — в основном многочисленные родственники со стороны невесты. После обряда венчания Александр Гордон и его новоиспеченная жена пригласили гостей в ресторан. Организацией торжества занимались родители молодой арфистки.

Сестры Софии Каландадзе откровенно рассказали о том, как близкие девушки отреагировали на ее союз с телеведущим. Разумеется, главным вопросом стала разница в возрасте – 38 лет.

"У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!" — приводит StarHit слова сестер жены Александра Гордона.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Lielā iela, Mārupes nov.,
225 000€
Ziemciešu iela, Mārupes nov.,
280 000€
Strēlnieku iela, Rīga,
167 125€
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
66 044€
Baložu iela, Rīga,
143 000€
Maskavas iela, Rīga,
67 000€
Marijas iela, Rīga,
179 000€
Rojas iela, Rīga,
165 000€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
880 137€
Murjāņu iela, Rīga,
96 336€
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
170 415€
Talsu nov.,
71 500€
Dainas iela, Rīga,
168 900€
Raņķa dambis, Rīga,
202 400€
Elizabetes iela, Rīga,
1 950 000€
Maskavas iela, Rīga,
110 000€
Brīvības iela, Rīga,
750 000€
Pārslas iela, Stopiņu nov.,
43 500€
Vienības gatve, Rīga,
167 500€
Baložu iela, Rīga,
156 000€
Indru iela, Stopiņu nov.,
43 500€
Pededzes iela, Mārupes nov.,
98 000€
Dainas iela, Rīga,
79 900€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
58 860€
Rubeņu iela, Jūrmala,
265 555€
Maskavas iela, Rīga,
130 000€
Saulrietu iela, Saulkrastu nov.,
18 900€
Murjāņu iela, Rīga,
228 960€
Raņķa dambis, Rīga,
214 700€
Alvejas, Olaines nov.,
63 000€
Raņķa dambis, Rīga,
156 800€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
993 530€
Ozolkalnu iela, Mārupes nov.,
265 000€
Rietumu iela, Carnikavas nov.,
85 756€
Murjāņu iela, Rīga,
121 207€
Čiekuru iela, Cēsu nov.,
160 000€
Vienības gatve, Rīga,
89 900€
Maskavas iela, Rīga,
82 000€
Babītes nov.,
220 000€
Murjāņu iela, Rīga,
156 600€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
63 228€
Murjāņu iela, Rīga,
198 563€
Hermaņu iela, Stopiņu nov.,
295 000€
Murjāņu iela, Rīga,
111 840€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
82 278€
Strēlnieku iela, Rīga,
397 058€
Murjāņu iela, Rīga,
100 548€
Maskavas iela, Rīga,
86 000€
Strēlnieku iela, Rīga,
305 745€
Upmalas iela, Salaspils nov.,
45 220€
Bebru iela, Mārupes nov.,
92 000€
Dainas iela, Rīga,
239 900€
Krišjāņa Valdemāra iela, Rīga,
400 000€
Dainas iela, Rīga,
127 900€
Vienības gatve, Rīga,
124 000€
DELFI Brand Studio Читайте также
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым