Александр Гордон, который не так давно разошелся с очередной женой, недолго пребывал в статусе холостяка: в минувшее воскресенье 58-летний телеведущий обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе. Для него это уже пятый брак.

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Два года назад Александр Гордон разошелся после шести лет брака с 28-летней Нозанин Абдулвасиевой. В этом браке у них родились двое сыновей — Александр и Федор. О причинах расставания пара не сообщала.

Возможно, причиной стала новая любовь Гордона – студентка Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова София Каландадзе.

Как сообщает StarHit, Гордон познакомился с юной арфисткой еще в 2018 году. Девушка — племянница известного пианиста Бориса Березовского — с самого детства занимается музыкой, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Несколько лет назад она участвовала в большом фестивале в Елабуге, где выступала на одной сцене вместе с Александром Гордоном, — он читал сонеты.

Как пишут СМИ, несколько месяцев назад пара тихо расписалась в одном из загсов, а 15 мая обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. На церемонии присутствовали только самые близкие — в основном многочисленные родственники со стороны невесты. После обряда венчания Александр Гордон и его новоиспеченная жена пригласили гостей в ресторан. Организацией торжества занимались родители молодой арфистки.

Сестры Софии Каландадзе откровенно рассказали о том, как близкие девушки отреагировали на ее союз с телеведущим. Разумеется, главным вопросом стала разница в возрасте – 38 лет.

"У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!" — приводит StarHit слова сестер жены Александра Гордона.