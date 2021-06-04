ФОТО: Келли Осборн изменилась до неузнаваемости
Foto: Vida Press

Дочь Оззи Осборна Келли стала совсем не похожа на ту женщину, какой мир знал ее еще четыре года назад.

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36-летняя телеведущая, актриса и модель Келли Осборн продолжает удивлять своих поклонников — на последних снимках в Instagram Осборн совсем не себя не похожа.

Трансформация Осборн началась в 2018 году, когда она сделала операцию по уменьшению желудка, в результате которой сбросила почти 40 килограммов. Осборн перешла на растительное питание и прекратила употреблять алкоголь, который в прошлом приводил к множеству проблем.

Теперь черты лица актрисы кардинально изменились, что вызвало слухи о хирургическом вмешательстве.

Осборн категорически отрицает все предположения о пластических операциях. "Давайте покончим с этими глупыми слухами! Неужели вы не можете просто за меня порадоваться?", — сказала актриса в видеообращении в Instagram. Осборн публикует много фотографий с красивым макияжем и прическами и говорит, что сейчас она действительно увлечена преобразованиями своей внешности. При этом Келли утверждает, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.

"Я никогда ничего не делала со своим лицом, кроме нескольких инъекций в губы, лоб и челюсть. Я не вру. И спасибо за комплименты", — говорит Осборн своим поклонникам. В Instagram поклонники актрисы и всемирно известные звезды хвалят ее новый образ.

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DELFI Showtime

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