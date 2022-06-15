ФОТО: Ким Кардашьян испортила культовое платье Мэрилин Монро

В этом году на престижный костюмированный бал Met Gala, который ежегодно проходит в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Ким Кардашьян примерила образ Мэрилин Монро, причем надела не просто похожее, а то самое историческое платье кинозвезды. После использования в платье были обнаружены значительные и необратимые дефекты, пишет издание Page Six.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сияющее платье Мэрилин Монро — это один из самых иконических образов в истории моды. Культовая блондинка надевала его 19 мая 1962 года для выступления в Мэдисон Сквер Гарден, где она спела "Happy Birthday Mr President" президенту Джону Ф. Кеннеди в день его 45-летия.

В 2016 году платье было продано на аукционе почти за 5 миллионов долларов. Первоначально, в 1960-е, оно стоило 1440 долларов. Однако хранится культовый наряд не в частной коллекции, а в Музее Рипли. Любопытно, что сразу после феерии на красной дорожке и снимков на фоне стены из роз за кулисами Ким наряд сняла и передала его обратно сотрудникам музея, после чего переоделась в копию платья.

"Я очень уважаю этот наряд и знаю, что он значит для американской истории. Я никогда не буду в нем сидеть или есть за столом, и я не использую косметику для тела, которую обычно использую. Риск повредить платье слишком велик", — сказала она Vogue перед балом.

Однако теперь стало известно, что платье было повреждено. В понедельник Pop Crave опубликовал фотографии, на которых видна задняя часть платья: "Культовое платье Мэрилин Монро, как сообщается, было повреждено после того, как его надела Ким Кардашьян".

Музей Рипли, в ведении которого находится легендарный наряд, никак не прокомментировал эти изображения.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.

The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS

— Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022



Ранее представители музея заявляли, что были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить возможного повреждения платья, и что Кардашьян проявила к нему величайшее уважение и почтение.