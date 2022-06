ФОТО: Ким Кардашьян испортила культовое платье Мэрилин Монро

В этом году на престижный костюмированный бал Met Gala, который ежегодно проходит в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Ким Кардашьян примерила образ Мэрилин Монро, причем надела не просто похожее, а то самое историческое платье кинозвезды. После использования в платье были обнаружены значительные и необратимые дефекты, пишет издание Page Six.

Сияющее платье Мэрилин Монро — это один из самых иконических образов в истории моды. Культовая блондинка надевала его 19 мая 1962 года для выступления в Мэдисон Сквер Гарден, где она спела "Happy Birthday Mr President" президенту Джону Ф. Кеннеди в день его 45-летия.

В 2016 году платье было продано на аукционе почти за 5 миллионов долларов. Первоначально, в 1960-е, оно стоило 1440 долларов. Однако хранится культовый наряд не в частной коллекции, а в Музее Рипли. Любопытно, что сразу после феерии на красной дорожке и снимков на фоне стены из роз за кулисами Ким наряд сняла и передала его обратно сотрудникам музея, после чего переоделась в копию платья.

"Я очень уважаю этот наряд и знаю, что он значит для американской истории. Я никогда не буду в нем сидеть или есть за столом, и я не использую косметику для тела, которую обычно использую. Риск повредить платье слишком велик", — сказала она Vogue перед балом.

Однако теперь стало известно, что платье было повреждено. В понедельник Pop Crave опубликовал фотографии, на которых видна задняя часть платья: "Культовое платье Мэрилин Монро, как сообщается, было повреждено после того, как его надела Ким Кардашьян".

Музей Рипли, в ведении которого находится легендарный наряд, никак не прокомментировал эти изображения.

