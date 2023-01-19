ФОТО: Ким Кардашьян купила ожерелье, которое носила принцесса Диана
Foto: Vida Press

Ким Кардашьян пополнила свою растущую коллекцию культовых украшений и памятных вещей - она купила на аукционе Sotheby's знаменитое колье с бриллиантовым крестом, которое когда-то носила принцесса Диана.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представитель Sotheby's сообщил, что украшение было продано за 197,5 тысяч долларов.

На ежегодных торгах Royal & Noble Ким была одной из четырех претендентов на ожерелье, которое в итоге приобрела по цене вдвое выше изначальной оценки.

Представитель аукционного дома Кристиан Спофорт заявил, что рад тому, что украшение попало к знаменитости, обретя тем самым второе дыхание.

Ожерелье было изготовлено ювелирной фирмой Garrard & Co в 20-е годы прошлого века

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читать мнения Опубликовать мнение

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai