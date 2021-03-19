ФОТО: Ким Кардашьян похвасталась бриллиантами на зубах

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян похвасталась новым драгоценным аксессуаром и подверглась критике в сети.

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На размещенном в Instagram снимке крупным планом запечатлена часть лица 40-летней знаменитости. Она оттянула губу и показала бриллиантовые грилзы на нижних зубах, сделанные для нее на заказ ювелирным брендом Gabby Elan Jewelry. Согласно подписи под фото, для изделия также использовался перламутровый опал.

Публикация набрала больше 1,7 миллиона лайков. При этом многие пользователи сети выразили свое разочарование по поводу бессмысленных трат телезвезды. "Люди потеряли работу во время пандемии, потеряли свои дома, а ты публикуешь это?", "И зачем это?", "Лучше бы ты пожертвовала эти деньги на благотворительность", "Только не плачь, когда тебя вновь ограбят", "Как же глупо", — негодовали они в комментариях.