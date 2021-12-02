ФОТО: Ким Кардашьян признали иконой стиля
Foto: Vida Press

Американская телезвезда Ким Кардашьян стала обладателем титула Fashion Icon Award в рамках премии People's Choice Awards 2021 года, сообщает WWD.

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41-летнюю знаменитость официально признали иконой стиля за "чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля".

"Почти за два десятилетия эволюция стиля Ким Кардашьян повлияла на модную индустрию на глобальном уровне", — высказался генеральный директор телеканала E! News Джен Нил.

Ее наградят 7 декабря во время телетрансляции на телеканалах NBC и E!. Отмечается, что звезда реалити-шоу станет четвертой обладательницей почетного звания. Помимо нее, премии удостаивались Виктория Бекхэм, Трэйси Эллис Росс и Гвен Стефани.

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