ФОТО: Киркоров появился в золотом халате и короне на "Вечернем Урганте"
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Российский певец Филипп Киркоров появился в золотом халате и короне на передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале. Он поделился снимком на своей странице в Instagram.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Пришел с проверкой на @vecherniy_urgant Не пропустите сегодня Большой Пятничный выпуск", — написал певец. На фото он стоит с ведущим передачи Иваном Ургантом и бойфрендом Ольги Бузовой блогером Давой, с которым недавно выпустил совместный клип "Ролекс".

"Оооо Филипп, ну вы красавец, просто бомба!", "Мать Моя! Какая Роскошь!!! Король Солнце", "Филипп, а вы знаете, что незаконно быть таким красивым", — написали подписчики в комментариях. Однако нашлись те, кто подшутил над образом Киркорова. "Люстры не снесли в Останкино короной?", "У Киркорова чем старше, тем страннее образы, это навязчивая идея "я Кароль"", — высказали мнение пользователи.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru

Tags

Иван Ургант Филипп Киркоров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя