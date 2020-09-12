ФОТО: Киркоров появился в золотом халате и короне на "Вечернем Урганте"

Российский певец Филипп Киркоров появился в золотом халате и короне на передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале. Он поделился снимком на своей странице в Instagram.

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"Пришел с проверкой на @vecherniy_urgant Не пропустите сегодня Большой Пятничный выпуск", — написал певец. На фото он стоит с ведущим передачи Иваном Ургантом и бойфрендом Ольги Бузовой блогером Давой, с которым недавно выпустил совместный клип "Ролекс".

"Оооо Филипп, ну вы красавец, просто бомба!", "Мать Моя! Какая Роскошь!!! Король Солнце", "Филипп, а вы знаете, что незаконно быть таким красивым", — написали подписчики в комментариях. Однако нашлись те, кто подшутил над образом Киркорова. "Люстры не снесли в Останкино короной?", "У Киркорова чем старше, тем страннее образы, это навязчивая идея "я Кароль"", — высказали мнение пользователи.