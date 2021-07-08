ФОТО: Клеопатра колхозная. Лена Ленина вышла в свет в "волосатом кокошнике"
Foto: Kadrs no video/instagram.com/lenaleninaofficial

Российская писательница и предпринимательница Лена Ленина, похоже, приготовила прически-сюпризы на каждый день пребывания на Каннском кинофестиваля.

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На первой премьере она появилась на красной дорожке с высокой затейливой укладкой, напоминающей экзотический цветок.

В день второй удивила необычным кокошником из кос. В подписях к снимкам и видео, которые Ленина публикует в соцсетях, она жалуется, что усиленно "пашет", не успевая толком ни поспать, ни поесть. В то же время она готова тратить часы на создание своих вызывающих образов.

Многие комментаторы, впрочем, стараний Лены не оценили: "Хватит Канны пугать", "Медуза горгона - русский вариант", "Клеопатра колхозная", "Лена, зачем вы страну там позорите", "Гимн безвкусицы". Другая часть подписчиков хвалят писательницу за смелость и неординарный подход.

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