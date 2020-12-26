ФОТО: Коллеги, друзья и близкие проводили Гвидо Лингу в последний путь

В субботу, 26 декабря, друзья и близкие музыканта Гвидо Линги устроили символическое памятное мероприятие в честь этого видного рок-деятеля латвийской сцены, ушедшего из жизни 20 декабря. Музыканту был 51 год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мероприятие прошло в Пардаугаве, на террасе буфета-пиццерии Ansamblis, при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности.

В 80-х Линга пел в группах Ārprāc и Zig Zag, а в 1988 году основал группу Linga. Она стала одной из самых популярных рокгрупп в Латвии с такими хитами как Nāc dejot, Šeit šeit, Krodziņšun Signe melo.

Линга также работал на Latvijas Radio 2.