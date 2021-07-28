ФОТО: Концерт Раймонда Паулса собрал множество знаменитых латвийцев

27 июля в концертном зале "Дзинтари" открылся "Юрмальский фестиваль", который продлится до конца месяца. На концерте Раймонда Паулса собрались знаменитости из мира искусства и политики.

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Концерт маэстро Раймонда Паулса начался с 30-минутным опозданием, на входе образовалась длинная очередь. Но ни дождь, ни долгое ожидание не помешали любителям музыки полностью занять концертный зал "Дзинтари". При входе на концерт зрители должны были предъявить действующий сертификат Covid-19.

На сцене выступали Лайма Вайкуле, Интар Бусулис, Динара Рудане, Нормунд Рутулис, Анце Краузе и поющие актеры Латвийского национального театра. Одна из зрительниц, Вита, сказала порталу DELFI: "Концерт был в шутливой манере, это очень характерно для Паулса". Выступления маэстро в Юрмале - это чуть ли не последний шанс увидеть его на большой сцене и услышать популярные композиции, ведь в будущем Паулс решил сосредоточиться на камерной музыке.

В понедельник вечером в концертном зале "Дзинтари" собрались не только простые зрители, но и всем знакомые лица - президент Эгил Левитс, бывший президент Раймонд Вейонис с женой Иветой и несколько бывших министров - Сандис Гиргенс и Рамона Петравича с мужем. Кроме того, на концерте присутствовали врач Хосам Абу Мери с женой Линдой, мэр Юрмалы Гатис Трукснис со своей матерью, и другие деятели политики, культуры и искусства.