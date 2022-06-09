ФОТО: Копия папы. Опубликованы новые снимки дочери принца Гарри и Меган Маркл
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Герцог и герцогиня Сассекские обнародовали несколько фотографий своей дочки Лилибет.

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Снимки сделал фотограф Мисан Харриман на пикнике по случаю первого дня рождения девочки, который семья отметила в своих владениях в Виндзорском поместье в узком кругу близких и друзей. На празднование была приглашена и семья брата Гарри, однако принц Уильям с супругой и детьми не смогли приехать из-за своих обязанностей по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Мисан Харриман - близкий друг семьи Гарри и Меган, который снимал их свадьбу и делал портреты герцогини во время ее беременности.

Судя по фотографиям, Лилибет - копия своего папы. Девочка унаследовала не только черты лица, но и его огненно-рыжие волосы.

Полное имя девочки - Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор, она была названа в честь матери отца Дианы и его бабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет. Она второй ребенок в семье принца и его жены, которые также воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнилось три года.

ФОТО: Копия папы. Опубликованы новые снимки дочери принца Гарри и Меган Маркл
Foto: Reuters/Scanpix/LETA
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