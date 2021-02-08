ФОТО: Коронавирус чуть не убил Иосифа Пригожина в Дубае
Foto: instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин оказался при смерти в Дубае из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его экстренно госпитализировали и спасли.

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"Меня срочно забрали в больницу. Спасибо моим прекрасным друзьям, живущим в Дубае, которые действовали быстро и решительно — самостоятельно у нас точно ничего бы не вышло, малейшее промедление стоило бы мне жизни", — рассказал в Instagram Пригожин.

Он добавил, что в больнице его состояние сильно ухудшилось: "И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже".

Продюсер рассказал, что врачи назначили ему терапию, выводящую организм из цитокинового шторма, реакции иммунной системы организма, способной привести к смерти. Он подчеркнул, что ему пришлось пережить "восемь дней ада".

Пригожин поблагодарил дубайских врачей, спасших его жизнь, а также их российских коллег, "которые контролировали все их действия дистанционно".

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