ФОТО: Кожа, блондинка и мотоцикл. Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон
Foto: instagram.com/kendalljenner

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в образе американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон.

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На размещенных в соцсетях кадрах знаменитость позирует на мотоцикле в черных облегающих легинсах, боди с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах на каблуке. Ее образ дополнили длинные перчатки, браслет в виде колючей проволоки и объемные кудри. На лицо манекенщицы нанесен яркий макияж: голубые тени со стрелками, розовый блеск для губ, ей также нарисовали тонкие брови.

В руках 24-летняя Дженнер держит флажок с надписью Vote: таким образом она призвала подписчиков поучаствовать в предстоящих выборах президента США. Модель повторила образ героини фильма "Не называй меня малышкой" 1996 года, главную роль в котором сыграла известная актриса Памела Андерсон.

Автором съемки выступила фотохудожница Эмбер Асали, которая часто сотрудничает с членами семьи Кардашьян.

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A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Oct 31, 2020 at 9:45am PDT
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A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Nov 1, 2020 at 6:35pm PST
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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Кендалл Дженнер Памела Андерсон
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