ФОТО: Крис Хемсворт показал свою маму, и поверить в ее возраст невозможно
Foto: Vida Press

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в экранизациях комиксов Marvel, в честь дня рождения мамы опубликовал ее снимки в соцсетях, дополнив их поздравлением и признанием в любви.

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Хемсворт и его мама Леони, которой 15 ноября исполнилось 60, на фотографиях выглядят скорее как брат и сестра, отмечают подписчики в комментариях. Другие, в свою очередь, нашли сходство между Леони и женой Криса - актрисой Эльзой Патаки. Но в одном согласны все - мама кинозвезды (вернее трех - старший и младший братья Криса Люк и Лиам тоже известные актеры) выглядит невероятно молодо. Впрочем, убедитесь сами.

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