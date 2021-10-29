ФОТО: Криштиану Роналду и его девушка ждут двойню
Foto: Privātais arhīvs

Футболист Криштиану Роналду поделился с миллионами своих поклонников радостной новостью - он скоро станет отцом в пятый раз.

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Подруга 36-летнего нападающего английского "Манчестер Юнайтед", фотомодель Джорджина Родригес, ждет двойню. У Роналду уже есть трое детей, рожденных суррогатными матерями и общая с Джорджиной трехлетняя дочь. О радостной новости пара сообщила в своем Instagram: "Мы рады сообщить, что ждем двойню. Мы полны любви и не можем дождаться, когда увидим вас!".

Роналду и испанская модель Джорджина вместе уже пять лет. В 2017 году у пары родился первый ребенок - дочка Алана. У футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей - близнецы Эва и Матео, а также 11-летний сын Криштиану.

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