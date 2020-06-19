Американская певица Кристина Агилера поделилась фотографией, на которой предстала голой на фоне радужного флага. Артистка выложила снимок в поддержку ЛГБТ-сообщества в Instagram.

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Агилера заявила, что гордится решением Верховного суда США, согласно которому увольнение работника за то, что он гей или трансгендер, приравнивается к нарушению законодательства.

Соответствующее постановление суда вышло 16 июня. Июнь в США отмечают как «месяц прав геев и лесбиянок» (Gay and Lesbian Pride Month). Дата была выбрана в связи со столкновениями между представителями секс-меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в июне 1969 года.