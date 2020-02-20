Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Cнимок, опубликованный в Instagram она сопроводила ироничными хэштегами на тему скандала из-за ее участия в откровенных сценах фильма "Текст".

"После "Текста" не отмыться", — написала актриса. Асмус также поиронизировала над комментариями по поводу ее худобы, поставив хештег #накормитеасмус. Кроме того, она процитировала пользователей, которые после выхода "Текста" начали писать, что не завидуют ее мужу, комику Гарику Харламову.

Осенью Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме "Текст". Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.

Позднее ее вновь раскритиковали из-за страстной сцены с Егором Кридом в его клипе Love is. В нем артистка прижимает певца к стенке и, тяжело дыша, приближается губами к его лицу. В комментариях пользователи принялись жалеть Харламова, начали предрекать паре скорый развод, а также оскорблять актрису, заявляя, что она "пошла вразнос".