Privātais arhīvs
Foto: Privātais arhīvs

Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Cнимок, опубликованный в Instagram она сопроводила ироничными хэштегами на тему скандала из-за ее участия в откровенных сценах фильма "Текст".

РекламаЗакрыть

"После "Текста" не отмыться", — написала актриса. Асмус также поиронизировала над комментариями по поводу ее худобы, поставив хештег #накормитеасмус. Кроме того, она процитировала пользователей, которые после выхода "Текста" начали писать, что не завидуют ее мужу, комику Гарику Харламову.

Осенью Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме "Текст". Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.

Позднее ее вновь раскритиковали из-за страстной сцены с Егором Кридом в его клипе Love is. В нем артистка прижимает певца к стенке и, тяжело дыша, приближается губами к его лицу. В комментариях пользователи принялись жалеть Харламова, начали предрекать паре скорый развод, а также оскорблять актрису, заявляя, что она "пошла вразнос".

View this post on Instagram

🤪 #оченьдаже #послетекстанеотмыться #накормитеасмус #чёмытамневидели #скемдочь #можноспинкупотру #недотрахтв #этоизкакогофильма #завидуюгарику #незавидуюгарику #чтоделаетвтораярука #агдепетров #можнокадрпониже #крисделомзаймись #вернитеварю #лайкзашампунь #скиньтерубльнакарту #какподросток #тыжнеумываешьсяводой #ачёслоктем #отпискаотдениски #полюбасгарикхештегиписал #стыдноажглазапрячет #ктотебяснимал #намалышевуздесьпохожа

РекламаЗакрыть

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 18, 2020 at 6:42am PST

РекламаЗакрыть

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru

Tags

Кристина Асмус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form