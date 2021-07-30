ФОТО: Крутой и все-все-все. Композитор отметил день рождения в Турции в кругу звездных друзей
Foto: Instagram.com/olgakroutoi

Российский композитор Игорь Крутой когда-то традиционно отмечал свой день рождения авторским вечером и банкетом на "Новой волне" в Юрмале, но традиция ушла вместе с фестивалем. В этом году праздник, на котором собралось множество звезд российской эстрады, состоялся в Турции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отмечали день рождения в ресторане на берегу моря, среди гостей были члены семьи Крутого и его знаменитые друзья - Наташа Королева с мужем, Николай Цискаридзе, Алсу и другие. Ведущим вечера был Николай Басков.

Праздник начался с композиции "С днем рождения!" в исполнении ведущего и гостей. На протяжении всего вечера Басков неоднократно поздравлял юбиляра и рассказывал о его вкладе в развитие российской эстрады. "Думаю, стоит сказать вслух, что мы отмечаем праздник великого человека. И Игорю нужно говорить эти слова сейчас, при жизни", — сказал Басков.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

1

Source

DELFI Showtime

Tags

Игорь Крутой Наташа Королева Николай Басков Николай Цискаридзе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Madara Cosmetics рекомендует: какой макияж выбрать и как ухаживать за кожей летом