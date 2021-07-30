ФОТО: Крутой и все-все-все. Композитор отметил день рождения в Турции в кругу звездных друзей

Российский композитор Игорь Крутой когда-то традиционно отмечал свой день рождения авторским вечером и банкетом на "Новой волне" в Юрмале, но традиция ушла вместе с фестивалем. В этом году праздник, на котором собралось множество звезд российской эстрады, состоялся в Турции.

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Отмечали день рождения в ресторане на берегу моря, среди гостей были члены семьи Крутого и его знаменитые друзья - Наташа Королева с мужем, Николай Цискаридзе, Алсу и другие. Ведущим вечера был Николай Басков.

Праздник начался с композиции "С днем рождения!" в исполнении ведущего и гостей. На протяжении всего вечера Басков неоднократно поздравлял юбиляра и рассказывал о его вкладе в развитие российской эстрады. "Думаю, стоит сказать вслух, что мы отмечаем праздник великого человека. И Игорю нужно говорить эти слова сейчас, при жизни", — сказал Басков.