ФОТО: Ксения Собчак и Константин Богомолов с детьми проводят время в Юрмале

Одна из самых знаменитых пар России - журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов - была замечена в Юрмале, в ресторане Legend Beach. Вместе с ними были и дети от предыдущих браков - дочь Богомолова и актрисы Дарьи Мороз Анна и сын Собчак и Максима Виторгана Платон.

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Известно, что Ксения очень серьезно относится к своему питанию. Как говорят очевидцы, семья довольно долго не могла определиться с заказом, а в выборе блюд их консультировал лично знаменитый шеф-повар Лаурис Алексеев.