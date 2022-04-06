Таким вы "Доктора Хауса" точно еще не видели. В минувший уикенд актер Хью Лори попал в объектив папарацци, прогуливаясь со своей собакой по улицам Лондона. И узнать его можно с трудом.
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62-летний артист, которого публика привыкла видеть почти всегда чисто выбритым и, если не в смокинге, то как минимум в одежде стиля smart casual, вышел на прогулку в непривычном образе. На нем были спортивные брюки, кроссовки, джемпер и вязаная шапочка с узором. Но самое необычное - густая кустистая борода, из-за которой узнать Лори было почти невозможно.
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