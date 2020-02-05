Vida Press
Foto: Vida Press

Английский актер Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения, пишет издание The Sun.

Согласно формуле из математики, параметры 33-летнего Паттисона на 92 процента близки к "идеалу". Ранее первое место принадлежало актеру Джорджу Клуни, однако он потерял лидерство и был определен пятым в связи с возрастным изменением пропорций лица, пишет издание.

На втором месте оказался актер Генри Кавилл, его пропорции совершенны на 91,64 процента. Третье место досталось Брэдли Куперу с показателем в 91 процент. Четвертым издание назвало Бреда Питта (90,51 процента).

Показатели "идеальности" были определены с помощью новейших компьютерных технологий, руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктором Джулианом Де Сильвой. Он использует эту математическую формулу в своей работе.

В октябре 2019 года Де Сильва назвал внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид наиболее близкой к идеалу. Ее пропорции лица оказались на 94,35 процента близки к совершенству. На втором месте оказалась певица Бейонсе, которая получила 92,44 процента, а третьей стала актриса Эмбер Херд — 91,85 процента.

ФОТО: Кто на свете всех милее? Математики определили самых красивых знаменитостей
Foto: AP/Scanpix/LETA

Принцип золотого сечения впервые появился в трудах древнегреческого математика Евклида, где он применяется для построения правильного прямоугольника. Позже эта формула применялась для "измерения красоты". Леонардо да Винчи применял это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.

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Lenta.ru

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