Опубликованное в социальных сетях фото певиц Надежды Бабкиной и Любови Успенской напугало их поклонников.

Снимок, сделанный во время съемки передачи "Сегодня вечером", в своем профиле опубликовала Любовь Успенская. Программа была посвящена Надежде Бабкиной, которая недавно отметила 70-летие, и артистки сделали фото на память.

Правда, далеко не все подписчики оценили внешность певиц. В комментариях многие из них ужаснулись тому, какой эффект оказала на лица знаменитостей пластическая хирургия.

"Два надутых и обезображенных лица. Как куклы из сексшопа", "Девочки 70-летние, ну-ну", "Как ужасно, когда перебор в пластике. Бабкина уже, как Донателла Версаче", "Успенская похожа на Майкла Джексона", - пишут люди в комментариях под снимком. При этом некоторые предположили, что Бабкина вовсе не болела коронавирусом, а в больнице находилась из-за очередной операции по омоложению.