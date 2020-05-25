instagram.com/uspenskayalubov_official
Foto: instagram.com/uspenskayalubov_official

Опубликованное в социальных сетях фото певиц Надежды Бабкиной и Любови Успенской напугало их поклонников.

Снимок, сделанный во время съемки передачи "Сегодня вечером", в своем профиле опубликовала Любовь Успенская. Программа была посвящена Надежде Бабкиной, которая недавно отметила 70-летие, и артистки сделали фото на память.

Правда, далеко не все подписчики оценили внешность певиц. В комментариях многие из них ужаснулись тому, какой эффект оказала на лица знаменитостей пластическая хирургия.

"Два надутых и обезображенных лица. Как куклы из сексшопа", "Девочки 70-летние, ну-ну", "Как ужасно, когда перебор в пластике. Бабкина уже, как Донателла Версаче", "Успенская похожа на Майкла Джексона", - пишут люди в комментариях под снимком. При этом некоторые предположили, что Бабкина вовсе не болела коронавирусом, а в больнице находилась из-за очередной операции по омоложению.

View this post on Instagram

A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) on May 23, 2020 at 6:03am PDT

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

11

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

#ПоддержитeМестных От бизнеса в э-бизнес
Оплаченная информация

Comment Form