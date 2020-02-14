instagram.com/annakournikova
Foto: instagram.com/annakournikova

Российская спортсменка Анна Курникова и испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас показали снимки своего третьего ребенка. Предположительно, это девочка.

Фотографии счастливые родители опубликовали в социальных сетях. Видно, что снимки сделаны сразу после появления ребенка на свет. Судя по подписи, сделанной Анной, ребенок появился на свет 30 января, а шапочка с большим бантом на голове младенца намекает, что это девочка. "Мое солнышко", - написала Курникова под снимком в Instagram.

Напомним, у пары, которая вместе с 2001 года, уже есть двое детей - трехлетние близнецы Люси и Николас. Предыдущую беременность, как и в этот раз, Анна тщательно скрывала.

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A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) on Feb 13, 2020 at 10:27am PST

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A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) on Feb 13, 2020 at 10:42am PST

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A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Feb 13, 2020 at 10:13am PST

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Анна Курникова Энрике Иглесиас
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