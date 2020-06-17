ФОТО: Квартира, которую Линда Мурниеце продает за 240 тысяч евро

Линда Мурниеце выставила на продажу свою большую 5-комнатную квартиру в центре столицы на улице Бруниниеку.

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О намерении попрощаться с купленными несколько лет назад апартаментами Линда уже сообщала ранее. Сейчас объявление о продаже уже размещено в Интернете.

В описании говорится, что квартира площадью 129 квадратных метров находится на 4 этаже здания 1900-го года постройки. Удобная планировка, три отдельных спальни и несколько гардеробных, отдельный туалет для гостей, а в одной из комнат есть печь, которую можно переделать в камин. Окна и пол - деревянные. Из окон квартиры открывается вид на улицу Тербатас.

По признанию Мурниеце, в квартире, за которую она еще не выплатила ипотеку, она прожила 2 года, а сейчас хочет что-то поскромнее, исходя из финансовой ситуации.