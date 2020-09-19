ФОТО: Латвийский баскетболист Янис Тимма женился на певице Анне Седоковой

Украинская певица Анна Седокова, в прошлом - солистка группы "ВИА Гра" вышла замуж за баскетболиста "Химок" и сборной Латвии Яниса Тимму. О свадьбе Тимма и Седокова объявили в эфире телешоу "Вечерний Ургант".

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Брак был зарегистрирован 6 сентября, свадьбу отметили в подмосковной Барвихе.

Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году. Баскетболист сделал предложение певице в июле.

Для Седоковой это третий брак, первым ее мужем был бывший футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич. Для Тиммы - второй. У молодоженов также есть дети от предыдущих браков: у Анны трое и один у Яниса.