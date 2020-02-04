ФОТО: Леди Гага показала своего возлюбленного
Foto: Vida Press

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански. Фотографию с возлюбленным она опубликовала в Instagram.

"Мы так хорошо провели время в Майами. Люблю всех своих маленьких монстров и фанатов, вы лучшие", — подписала снимок певица.

В начале 2019 года появились слухи о романе Леди Гаги с актером Брэдли Купером — партнером по фильму "Звезда родилась". Их совместное выступление на церемонии вручения премии "Оскар" также показалось сторонникам теории подтверждением романтических отношений между ними. Однако в ноябре певица опровергла эту информацию. По ее словам, они с Купером разыграли представление, чтобы люди поверили в их любовную историю.

ФОТО: Леди Гага показала своего возлюбленного
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В феврале Леди Гага отменила помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Причина расставания неизвестна. Пара встречалась около двух лет.

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We had so much fun in Miami. Love to all my little monsters and fans, you're the best! ❤️

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Feb 3, 2020 at 2:20pm PST

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Lenta.ru

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