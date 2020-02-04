ФОТО: Леди Гага показала своего возлюбленного

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански. Фотографию с возлюбленным она опубликовала в Instagram.
"Мы так хорошо провели время в Майами. Люблю всех своих маленьких монстров и фанатов, вы лучшие", — подписала снимок певица.
В начале 2019 года появились слухи о романе Леди Гаги с актером Брэдли Купером — партнером по фильму "Звезда родилась". Их совместное выступление на церемонии вручения премии "Оскар" также показалось сторонникам теории подтверждением романтических отношений между ними. Однако в ноябре певица опровергла эту информацию. По ее словам, они с Купером разыграли представление, чтобы люди поверили в их любовную историю.
В феврале Леди Гага отменила помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Причина расставания неизвестна. Пара встречалась около двух лет.
View this post on Instagram
We had so much fun in Miami. Love to all my little monsters and fans, you're the best! ❤️