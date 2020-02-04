ФОТО: Леди Гага показала своего возлюбленного

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански. Фотографию с возлюбленным она опубликовала в Instagram.

"Мы так хорошо провели время в Майами. Люблю всех своих маленьких монстров и фанатов, вы лучшие", — подписала снимок певица.

В начале 2019 года появились слухи о романе Леди Гаги с актером Брэдли Купером — партнером по фильму "Звезда родилась". Их совместное выступление на церемонии вручения премии "Оскар" также показалось сторонникам теории подтверждением романтических отношений между ними. Однако в ноябре певица опровергла эту информацию. По ее словам, они с Купером разыграли представление, чтобы люди поверили в их любовную историю.

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В феврале Леди Гага отменила помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Причина расставания неизвестна. Пара встречалась около двух лет.