instagram.com/ladygaga
Foto: instagram.com/ladygaga

Леди Гага, несомненно, относится к тем знаменитостям, кто не стремится любой ценой и всегда выглядеть идеально.

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На днях папарацци запечатлели певицу во время прогулки за пиццей вместе с ее женихом Майклом Полански. При этом для прогулки артистка выбрала не совсем обычный наряд - кроссовки, удлиненную толстовку, из под которой едва виднеются спортивные трусы и защитную маску для лица. Несколько дней назад она уже была замечена в подобном наряде, но другого цвета.

При этом на снимках отчетливо можно разглядеть явно увеличившийся животик. Правда, пока непонятно, то ли за время изоляции Леди Гага набрала вес, то ли она беременна.

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A post shared by Lady Gaga Fans (@ladygaga.media) on Jun 19, 2020 at 1:53pm PDT

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DELFI Showtime

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