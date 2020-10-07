ФОТО: Леди Гага снялась обнаженной для рекламы собственной косметики

Американская поп-звезда Леди Гага снялась в фотосессии для рекламы собственного бренда косметики HAUS Laboratories.
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Снимки певица разместила в социальных сетях. На фотографиях ее можно увидеть как в нижнем белье, так и топлесс.
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TagsLady Gaga Леди Гага
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