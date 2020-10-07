ФОТО: Леди Гага снялась обнаженной для рекламы собственной косметики
Foto: Vida Press

Американская поп-звезда Леди Гага снялась в фотосессии для рекламы собственного бренда косметики HAUS Laboratories.

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Снимки певица разместила в социальных сетях. На фотографиях ее можно увидеть как в нижнем белье, так и топлесс.

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A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Oct 1, 2020 at 9:00am PDT

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A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Oct 1, 2020 at 9:00am PDT

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A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Oct 5, 2020 at 3:37pm PDT

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A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Oct 6, 2020 at 9:02am PDT

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A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Oct 6, 2020 at 12:00pm PDT

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