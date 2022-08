ФОТО: Легендарный Майк Тайсон вынужден передвигаться в инвалидном кресле

56-летний легендарный американский боксер Майк Тайсон был замечен в инвалидном кресле в аэропорту Майами, что заставило многих поклонников волноваться о состоянии его здоровья.

Некоторое время назад у Тайсона диагностировали проблемы с седалищным нервом, из-за чего он был вынужден пользоваться тростью при ходьбе. Теперь проблемы со здоровьем, возможно, обострились, и ему еще труднее передвигаться самостоятельно.

Снимки Тайсона в инвалидной коляске появились всего через месяц после того, как легенда бокса заявил в одном из своих подкастов, что "срок его годности подходит к концу".

"Конечно, мы все когда-нибудь умрем. Когда я посмотрел в зеркало и увидел пятна на своем лице, я сказал себе: "Вау. Мой срок годности подходит к концу. Это скоро закончится", — заявил легендарный спортсмен.

#MikeTyson spotted in a wheelchair with walking stick at the airport 👀