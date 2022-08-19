ФОТО: Легендарный Майк Тайсон вынужден передвигаться в инвалидном кресле

56-летний легендарный американский боксер Майк Тайсон был замечен в инвалидном кресле в аэропорту Майами, что заставило многих поклонников волноваться о состоянии его здоровья.

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Некоторое время назад у Тайсона диагностировали проблемы с седалищным нервом, из-за чего он был вынужден пользоваться тростью при ходьбе. Теперь проблемы со здоровьем, возможно, обострились, и ему еще труднее передвигаться самостоятельно.

Снимки Тайсона в инвалидной коляске появились всего через месяц после того, как легенда бокса заявил в одном из своих подкастов, что "срок его годности подходит к концу".

"Конечно, мы все когда-нибудь умрем. Когда я посмотрел в зеркало и увидел пятна на своем лице, я сказал себе: "Вау. Мой срок годности подходит к концу. Это скоро закончится", — заявил легендарный спортсмен.

#MikeTyson spotted in a wheelchair with walking stick at the airport 👀

Mike Tyson was recently spotted being photographed in a wheelchair through a Miami airport terminal. pic.twitter.com/NuSk4QWo2G

— THIRSTY (@thirstyfornews) August 16, 2022

Даже после окончания профессиональной карьеры Тайсон продолжал активно заниматься боксом. Два года назад у него уже были проблемы с седалищным нервом. После обострения воспаления Тайсон был вынужден провести две недели практически на постельном режиме.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе является одним из самых знаковых спортсменов в этом виде спорта. В расцвете сил Тайсона большинство его поединков заканчивались тем, что противник падал на ринг. Напомним, всего за карьеру Майк Тайсон провёл 58 поединков, в которых одержано 50 побед, из которых 44 – нокаутом.